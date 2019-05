Håper å skape et filmmiljø i Namsos

Vi håper at dette kan bidra til å skape et miljø for film i området

NAMSOS: – I fjor var vi med på dette for første gang, noe som resulterte i tre prisvinnere i fylkest «Storpremiere Gullbussen» på Steinkjer etter at filmbussen-turneen var avsluttet. Prisene som deltakerne fra Namsos hentet inn var for beste film, beste regi og beste skrekkfilm. Det er morsomt å se så dyktige ungdommer og gode ambassadører for Nye Namsos, sier kinosjef Ingeborg Flornes.