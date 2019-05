NAMDALSAVISA

NÆRØY: Et planlagt renseanlegg for kloakk på Korsneset ved Kolvereid kommer i konflikt med flytteleia til to reinbeitedistrikt. Nord-Trøndelag reinbeiteområde skriver i en uttalelse til Nærøy kommune at Meatelen sijte ber om at det foretas en befaring av den aktuelle tomta for å avklare detaljert plassering av renseanlegget.