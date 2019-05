Styrker det lokale selvstyret i snøskuterloven

NAMDALSAVISA

NAMSOS/OSLO: Det sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) i ei pressemelding.

I lov om motorferdsel skal kommunene kunne gi hytteiere mulighet til å benytte snøskuter til hytta der topografi og andre forhold gjør at den reelle avstanden mellom lovlig oppstilt bil med henger og avstand til hytte er lengre enn 2,5 kilometer, fastslår de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Ulik praksis

Dispensasjonsadgangen som har vært regulert gjennom lovens forskrift paragraf 5C, har blitt praktisert ulikt. Kommunenes beregningsmetoder har vært satt til side.

Det har utfordret det lokale selvstyret og bidratt til ulik praksis rundt om i landet. Særlig i tilfeller hvor man nærmest fortsatt har benyttet luftlinje i beregninger for dispensasjonen.

I juli i fjor sendte statsråden ut en presisering i fortolninga hvor reell avstand skulle legges til grunn til landets fylkesmenn. Men nå ryddes all tvil til side, fastslår de fire samarbeidspartiene i pressemeldinga.

– Vi ønsker sterkere lokalt selvstyre i slike spørsmål. Det har alltid vært kommunens beregning av den reelle avstanden som skulle legges til grunn, ikke en teoretisk luftlinje. Nå kommer dette i loven gjennom ny forskrift, sier Agdestein.

Lokaldemokrati

Hun viser til at lokaldemokratiet er viktig, og hyttelivet er viktig for mange trøndere.

– Da må vi legge bedre til rette for nyttetransport av ved, matvarer og utstyr, slik at så mange som mulig kan ta i bruk hyttene sine over lengre tidsrom. Særlig barnefamilier, eldre og syke vil ha utfordringer og ofte kan det være krevende når det er mye som skal fraktes. Da må vi finne gode løsninger lokalt, sier Agdestein.

Saken med enigheten om forskriftsendringa ble lagt fram som ei innstilling til Stortinget fra Energi- og miljøkomiteen i dag. Deretter vil Klima. og miljødepartementet starte arbeidet med forskriftsendringa.

– Greit med presisering

Rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne forteller at de aller fleste hyttene i målgruppa ligger godt over 2.5 kilometer.

– Det er slik at det er i svært få tilfeller at vi er i grenseland til 2.5 kilometer, sier Fagerli til NA.

– Men det er greit at det presiseres at det måles reell trase og ikke luftlinje, da du aldri kjøre snøskuterr i luftlinja, fortsetter han.

Han legger til: – Det er greit at det blir mer bruk at praktisk sans, og ikke «over-regel-etikk» i slike saker.

Rådmannen sier at dette at endringa ikke har betydning for ATV-kjøring.

– For øvrig er alle ATV-dispensasjoner vi har innvilget også langt over 2.5 kilometer, sier han.