Avlyser trekkspillfestival

NAMDALSAVISA

BREKKVASSELV: I helga var det planlagt Midt-Norsk trekkspill- og gammeldansfestival på Brekkvasselv camping. Driver av campingen, Egon Sverkmo, opplyser nå at festivalen er avlyst.

– Den har vi avlyst for ei stund tilbake, kort og godt fordi vi fikk for få påmeldinger, sier Sverkmo.

Han forteller at campingen ikke flytter arrangementet, men at de vurderer å prøve igjen til neste år. Samtidig minner han på at Brekkvasselv camping arrangerer Midtsommerfestival fredag 21. og lørdag 22. juni.

– Det er en årlig fest vi har hatt i flere år nå. I år kommer det blant annet fire danseband som skal underholde, sier Sverkmo.