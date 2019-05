Ber styret vrake rektors forslag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er konklusjonen i fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune i Nord-saken. Forslaget skal nå til politisk behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.

I sitt forslag peker fylkesrådmannen på at det bare har gått tre år siden etableringa av det nye Nord universitet.

«Det trengs mer tid og mer ressurser for å støtte de krevende prosessene som skal realisere fusjonsplattformen. Universitetets eier har et særlig ansvar for å legge til rette for dette», heter det i forslaget.

Fylkesrådmannen fremhever en lang rekke forhold i forslaget til uttalelse. Blant annet at Nord universitet primært fyller en rolle med å utdanne kandidater tilpasset behovene i lokalt og regionalt arbeidsliv, og forskning som kan fremme lokal og regional utvikling i Nordland og Trøndelag.

Videre at samfunnsendringer globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt tilsier økt behov for livslang læring nært arbeid- og næringslivet i hele landet.

Styret bes om å utvikle en balansert flercampusmodell basert på dagens studiesteder, etter mønster av tilsvarende løsninger i flere andre av de nye universitetene og høgskolene.

Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra i det videre strategiarbeidet basert på vedtatte kompetansestrategi og strategi innovasjon og verdiskapning i Trøndelag.

