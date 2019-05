Kontrakt sikrer full sysselsetting ut neste år

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Kontrakten ble inngått med Havbåra AS, Myre i Vesterålen, og omhandler bygging av et 19 meter langt og 8 meter bredt fiskefartøy som skal leveres rederiet i mars 2021, opplyser Viknaslipen AS i ei pressemelding.

- De fleste fartøyene verftet i Hansvika har levert er i størrelse 11 til 15 meter, men denne kontraktsigneringen er viktig for oss da den sikrer full sysselsetting av alle ansatte ut 2020 og er av en størrelse som ligger midt i vårt satsningsområde for de kommende år, sier daglig leder Stig Morten Paulsen.