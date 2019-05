Snødekte veger flere steder i Namdalen

NAMDALSAVISA

SKOGMO: På samme dag som vi i NA presenterte bilaget «Sommer i Namdalen» for våre lesere, bestemte værgudene seg for å spille namdalingene et aldri så lite puss.

For i stedet for varmegrader og sol, var det snø, sludd og regn - og temperaturer ned mot frysepunktet - som møtte oss onsdag morgen.

Vi har fått tilsendt bilder fra Skogmo, Grong og Skorovatn på morgenkvisten, som alle mer minner om vinter enn sommer.

Og en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt for Trøndelag de nærmeste dagene, gir ingen grunn til optimisme for de som planlegger båtturer, grilling og bading. Det er bare å legge bort shortsen og solkremen, i hvert fall:

Onsdag:

Vest og sørvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Regn eller regnbyer, sludd og snø i høyere strøk.

Torsdag:

Sørlig bris. Enkelte regnbyer. Fra torsdag ettermiddag sørvest frisk bris, økende til stiv kuling på kysten. Regnbyer og haglbyer, utrygt for tordenvær. Nedbør som snø over 500-700 meter.

Fredag:

Sørvestlig stiv kuling på kysten, fredag ettermiddag dreiende vestlig. Regnbyger, snø i høyden.