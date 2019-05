Bunadsgeriljaen kjemper for tilbudet til fødende og nybakte mødre i Grong

– Jordmor må prioriteres

Det startet med ei kvinne sin kamp for at fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus skulle bevares. Nå har det blitt en nasjonal aksjon for å bevare nærhet til fødeavdelinger for alle landets fødende kvinner.