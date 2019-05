Ordføreren reagerer etter NA-oppslag: – Har bedt rådmannen om ei orientering

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – På bakgrunn av sakene i NA har jeg bedt rådmannen om ei orientering om generell status i eldreomsorgen. Jeg ønsker blant annet at vi som er politikere får svar på hvordan det jobbes for at vi skal ha en verdig og god eldreomsorg i Namsos i dag og i den nye kommunen etter årsskiftet, sier ordfører Arnhild Holstad (Ap).