Tid for årets høydepunkt

NAMDALSAVISA

SØRSIDA: De første fiskerne har for lengst meldt sin ankomst. Tida før Namsen – elvenes donning – åpnes for laksefiske brukes flittig til klargjøring av utstyr, sjekking av vannstand og kontinuerlig oppdatering av vær-appen på telefonen. Nå nærmer årets høydepunkt seg med stormskritt. Ni måneders ventetid er over. For noen har tida gått fort, for andre har det vært et slit å komme seg gjennom vinterhalvåret i påvente av laksefiske i Namsen.