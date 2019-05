Rodde inn 70 000 kroner til Kreftforeninga

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Kjell Arne Raaum fra Salmonor åpnet arrangementet. Målet var å ro 500 meter på under to minutter. Han var sponset av sin arbeidsgiver med 20 kroner per meter, som med hans 522 meter ga 10.440 kroner til #stoltavlaksens innsamling til Kreftforeninga.