– En veldig stor anerkjennelse

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Etter hvert som tida for Namdalseid som selvstendig kommune går mot slutten, merker vi at det er ting som er siste gangen. Således er det vemodig at det ikke blir egen kulturpris for Namdalseid lenger når vi går inn i storkommunen sammen med Fosnes og Namsos fra 1. januar 2020. Fra neste år må lag og foreninger fra Namdalseid og Statland kjempe om prisen på lik linje me øvrige lag og foreninger fra den nye og større storkommunen, sier Lyngstad til NA.