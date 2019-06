NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rundt klokka 13.00 lørdag formiddag rykket politi og brannvesen ut til en melding om røykutvikling i en leilighet i Lissfjellvegen i nærheten av Namsos sentrum.

Det viste seg at røykkilden var gjenglemte kasseroller som sto på en påslått komfyr inne i leiligheten. Huseier hadde dratt hjemmefra.

En knapp halvtime etter at politiet rykket ut til røykutviklingen meldte de på Twitter at leiligheten var luftet ut og at sak blir opprettet.