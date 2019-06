2,5 tonn laks fisket i vassdraget så langt

NAMDALSAVISA

NAMSENVASSDRAGET: Det er tatt storlaks på hele elva og knapt to døgn etter at fisket i Namsen åpnet er det per søndag ettermiddag klokka 17.00 innmeldt nesten 2,5 tonn fangst i hele vassdraget. Fisket i en del sideelver og vatn åpnet som kjent 15. mai.