Båtkantring i Namsenfjorden: Fører plukket opp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En båt kantret ikke langt i fra land i Namsenfjorden søndag ettermiddag.

Politiet opplyser at to gutter har kjørt hver sin båt ved sida av hverandre, med den følge at den ene båten kantret.

Føreren ble plukket opp av den andre og brakt i land. Guttene er tatt hånd om av foresatte.

– Vi tok imot melding klokka 14.50, vi ble varslet via AMK, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NA.

Politiet har startet undersøkelser etter kantringa.

– Det gikk bra. De hadde heldigvis flyteutstyr. Gutten ble plukket opp av kameraten, fortsetter han.

Han forteller videre at politiet følger opp med rapport, ettersom det er mindreårige involvert og de har kjørt båter, der det skal være voksne med.

– Klokka 14.51 fikk vi melding om at en person var havnet i sjøen utenfor Namsos, sier redningsleder Ola Vaage ved Hovedredningssentralen til Adresseavisen.

Redningsskøyte og nødetater ble sendt til stedet, og det ble klart at en 14-åring hadde havnet i vannet da båten han satt i kantret.

– Vi fikk rimelig fort avklart at han var tatt opp av en annen båt og kjørt inn til land. Der ble han tatt vare på av helsepersonell.

Ifølge Vaage var gutten noen få minutter i vannet før han ble reddet opp.