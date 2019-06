Avhengig av studenter

NAMDALSAVISA

Jeg er avdelingsleder på en avdeling på helsehuset i Namsos, Jeg ser med stor bekymring på forslaget som er kommet med nedleggelse av Nord universitet i Namsos.

I dag bidrar studentene til ekstremt mye i Namsossamfunnet. Som leder, er studenter både de som er her i praksis og de som arbeider i studentstillinger ekstremt viktige bidragsytere til utvikling av tjenesten og sikre faglig forsvarlige tjenester for de innbyggerne som vi har ansvar for å gi tjenester til. Hvis forslaget om nedleggelse blir vedtatt, så vil dette få katastrofale følger både på kort sikt men også på lang sikt.

Vi er alle avhengig av at det er mulig å rekruttere helsepersonell i årene som kommer. Når alt kommer til alt, er Namsos en utkant - en fin utkant vel og merke. Men dersom helseutdanningene fjernes fra oss, vil dette gi store utfordringer. Både for å rekruttere gode Paramedic ansatte, sykepleiere, vernepleiere og reseptarer. Hvordan skal man kunne møte framtidens utfordringer dersom man ikke har kompetente ansatte?

Studentene som er i praksis er med på å skape en utvikling i arbeidet, Nord Namsos har startet et arbeid med å bli bedre kjent med arbeidsplassene og ønsker også å skrive sine bachelor oppgaver om praksisrelaterte tema bestilt av kommunene, dette er med på å skape utvikling og enda bedre helsepersonell og helsetjenester. En vinn/vinn situasjon for alle parter.

Til alle studenter som har vært hos oss i praksis og bidrar til at avdelingen har blitt enda bedre, tusen takk for deres bidrag. Vi håper det kommer mange studenter til oss fra universitet i Namsos, i mange 10 år framover. Vi må alle mobilisere, dette gjelder opprettholdelse av kvalitet. Skal vi klare å gi innbyggerne de tjenester de trenger og fortjener så må vi beholde campus i Namsos.