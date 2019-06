Går sommeren i møte med badetrusa på snei

NAMDALSAVISA

Like sikkert som at bobilene ruller ut på vegene og at sola uteblir er tegn på at sommeren står for døra, er det et like sikkert tegn at de sesongbetonte låtene springer ut i full blomst.

I år vil Beist, med overhallingene Ragnhild Haugdal og Ole Jonas Storli på laget, være med på festen, og det med ei låt som tar oppgjør med forventningene om perfekte sommerkroppen og den nyeste bademoten.

Og de følger sommerlåtoppskrifta nesten til punkt og prikke; «Badetrusa» er en ukomplisert låt med sommertema og med en radiovennlig drakt.

Med sitt særegne musikalske uttrykk rommer låta også et nytt aspekt innenfor sommermusikken. Den har den et mer melankolsk preg enn det man kanskje forbinder med de mest «somrete» låtene som finnes, godt hjulpet fram av trekkspill, banjo og kontrabass.

Humoren er likevel aldri langt unna, og «Badetrusa» er ei fin lita låt, selv om den mangler det siste, lille ekstra for å skape komplett sommerstemning.