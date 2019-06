Jeg blir godt ivaretatt!

NAMDALSAVISA

Etter å ha lest NA 27.mai 2019, ble jeg kraftig provosert og lei meg av uttalelsen angående dårlig behandling av pasient og pårørende på korttidsavdelingen ved Helsehuset Namsos.

Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av personalet som det henvises til i innlegget. Her blir jeg godt ivaretatt, de er engasjerte, faglig dyktige og svært empatiske. På tross av en travel hverdag, tar de seg alltid god tid, og gir uttrykk for at jeg ikke må være redd for å be om hjelp. Jeg har et lengre opphold her og mener jeg har et grunnlag både som tidligere sykepleier og nå pasient til å uttale meg om saken.

Det er helsefrembringende det de gjør her ved å ha en åpen dør og ei utstrakt hånd, noe som fører til at vi som pasienter føler velvære og trygghet. Jeg ønsker ikke å delta i debatten angående Namsos kommune og deres håndtering av eldre. Derimot vil jeg gi ansatte ved Helsehuset ros for det arbeidet de utfører. Jeg er svært takknemlig for hjelpen og omsorgen som jeg har fått her!