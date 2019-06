MS-syke Heges siste håp er behandling i India, men hun har ikke råd: Nå har 1.324 givere samlet inn nok penger

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Hege Næss lider av sekundær progressiv MS. For litt over to måneder siden sto hun fram og fortalte at hun hadde fått tilbud om behandling i India. Denne kostet 330.000 kroner, men Hege manglet penger til å kunne ta den. Nå har 1.324 givere bidratt med 338.845 kroner på spleis.no.