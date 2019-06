Det er sju år siden det sist ble bygd et bolighus på Otterøya – nå får endelig Viggo ny nabo

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: For første gang på sju år er et nytt bolighus i ferd med reises på Otterøya. Snart flytter Jonar Nynes og Inger Formo inn. Valget om å ta med seg flyttelasset til øya skjedde etter at de hadde sett etter hytte i mange år. Plutselig kom de over tomtene Viggo Reinert hadde lagt ut, og dermed bestemte de seg for å bosette seg der permanent.