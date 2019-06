Kristian (32) har diabetes type 1 og er avhengig av insulin for å leve. Nå får han nytt utstyr som vil gjøre livet bedre.

30 nålestikk i fingrene i døgnet har vært hverdagen for diabetiker Kristian Strand. Nå får lekværingen tilgang til mer moderne måleutstyr av blodsukkeret og insulinpumper, som fører til at han får et nytt og bedre liv.