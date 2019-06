Ønsker å prioritere leskur ved Helstad

NAMDALSAVISA

BINDAL: Statens vegvesen Region Nord har bedt Bindal kommune om prioriteringsliste for plassering av leskur og busslommer. I svaret skriver kommunen at det er ønskelig å prioritere leskur ved Helstad med plassering ved Bangstadveien, Vassåsveien og Åbygdveien. De to siste er fylkesveger, mens Bangstadveien er kommunal.