Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALEN: Natta i Namdalen har vært rolig. Lengre sør i fylket, i Levanger, var det en bilbrann sent i går kveld.

– Brannen var så og si slukket da politi og brannvesen kom til stedet. Fører har fått i seg noe røyk, men utover det skal det ikke være personskader. Vi vet ikke hva som forårsaket brannen, men det opprettes sak, forteller Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt

Sommervær

Vi har hatt noen fine dager nå, og det ser ut til å fortsette. Temperaturen ligger rundt 20 grader de fleste steder i Namdalen. I Lierne vil det derimot bli 15 grader.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Skiftende bris, fra i ettermiddag sørøst liten kuling utsatte steder. Lettskyet. Utrygt for ettermiddagsbyger, ellers opphold.

Et enklere liv

I NA kan du i dag lese om Kristian(32) som har diabetes og som nå får et enklere liv takket være ny teknologi.

