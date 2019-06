Kåres purker føder som aldri før: – Kondisen er avgjørende

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Da han tok over Lien gård ved Horvereidvatnet i Nærøy på slutten av 80-tallet, var han en av rundt 30 grisebønder i Ytre Namdal. Nå kan Kåre Aakre (60) telle alle på en hånd.

Mens flere og flere grisebønder fant seg noe annet å gjøre økte Kåre produksjonen, og nå produserer han tre ganger så mye som da han tok over for 30 år siden.

Årlig leverer han rundt 1.000 slaktegris, og de rundt 30 purkene han har i fjøset er blant dem som produserer mest i hele landet. I snitt har han 31,6 avvente unge per årspurke – mens landssnittet ligger på 27,1.

Svin av fineste slag

Siden 2014 har det tallet steget fra 24,4 i snitt. Samtidig har antall dødfødte gradvis gått ned, viser tall fra Ingris.

– Kvaliteten er høy, og hver femte gris på verdensbasis har norske gener. Jeg er stolt av å være grisebonde her til lands, og da er det ekstra gøy å komme høyt opp på lista, sier Kåre Aakre som havnet på åttendeplass over alle landets grisebønder.

Siden han tok over gården han har vokst opp på, har kjøttet fra Lien gård blitt merket edelgris.

Edelgris er ifølge Gilde sine nettsider et resultat av 20 års naturlig avlsarbeid, og det stilles blant annet krav om krøll på halen – noe som kjennetegner griser som har levd et godt liv og som også produserer det beste kjøttet.

Bevisst på for

– For å få kvalitetsskjøtt må man være bevisst på hva man forer grisen med. Purkene må være friske – men må faktisk også ha god kondisjon for å kunne avle så mye som mine har gjort i det siste.

– Hvordan trener man kondisjonen til en gris?

– Det handler mye om miljø, ventilasjon og slikt, men mest om foret – her må man være bevisst. Hovedsakelig får en gris kraftfor, men også grovfor. Balansen her er viktig, slik at grisen ikke blir for feit før fødsel.

Kåre tar på seg fjøsdressen og går inn i fjøset. For tida er det travle tider på gården, for i disse dager skal purkene føde. Eller grising – som det kalles på fagspråket.

– Det er viktig å la purkene få ro nå i denne perioden, sier Kåre som obsereverer at purkene har født flere små griser siden sist han var innom i fjøset. I mens har medarbeider John Skutbakk holdt vakt. Han har vært fast ansatt på gården i 20 år.

– Jeg har, og har hatt, flinke folk rundt meg i alle år. De skal ha en stor del av æren for den gode plasseringa, sier Aakre.

For tida har han rundt 500 griser i fjøset, og flere skal det bli. Selv om bonden hele tida har drevet med gris, har han også 15 melkekyr og en kvote på 100.000 liter melk. Inntektene fra kyrne er mye mer stabile enn det han får for grisen.

Krisepris på gris

Akkurat nå er kilosprisen så lav for svinekjøtt.

– Det er nærmest en krisesituasjon, sier Kåre.

Bonden sitter igjen med rundt 23 kroner per kilo, som er rundt tre kroner mindre enn det normale. Kåre forteller at prisen for 20 år siden lå på over 30 kroner. Billigere mat for forbrukerne tvinger bøndene til å drive stort.

– For mange grisebønder kan en kilospris på tre kroner mindre enn normalt bety at hele overskuddet forsvinner.

– Hva tjener en grisebonde?

– Akkurat nå er det mange som ikke tjener noe som helst. Mens prisene på foret har økt, har prisene på kjøttet sunket dramatisk. Selv har jeg huslån som er betalt ned, i tillegg til at drifta går godt. Det betyr at jeg kan ta ut overskudd som tilsvarer en ganske gjennomsnittlig norsk årslønn, sier Aakre som også har opplevd dårlige priser tidligere.

– Av erfaring går dette i bølgedaler. Produseres det mye svin, blir prisen også lavere. Slik har det vært i alle tider, men det er nok en av grunnene til at flere av grisebøndene har valgt å slutte. Det er ventes bedre tider med tanke på prisen, sier veteranen.