Ståle (50) har gitt opp å fiske i fjorden – mens kommunen og næringslivet i Leka kjemper for å bli hørt

NAMDALSAVISA

LEKA: Haug sår liten tvil om at årsaken er tareråling – milliardindustrien verken kommunen eller næringslivet på Leka får ei krone igjen for.

Han begynte som yrkesfisker på Leka i 1987. I flere år hentet Haug inn kvota si i havet rundt og utafor Leka. Han beskriver Hortafjorden mellom Leka og Hortavær som et godt fiskeområde.

Men det tok slutt i 2015. I perioden mellom 2011 og 2012 hadde arealplanlegger og nåværende varaordfører Kristin Floa mottatt flere telefoner fra lekværinger, som lurte på hva som foregikk på sjøen ved øya.

Innringeren kunne melde om en båt som høstet inn tare, og Floa ringte rundt for å få klarhet i hva det dreide seg om. Fra SNO, Fylkesmannen og fylkeskommunen fikk hun som svar at et prøveprosjekt for innhøsting av tare ved Leka hadde startet.

Et år senere ble taretrålinga permanent, og den har skapt frustrasjon, usikkerhet og bekymring hos næringslivet på Leka i fire år.

Varaordfører Kristin Floa i Leka forteller at det høsten 2014 ble satt ned ei arbeidsgruppe fra fylket for å komme med innspill til fiskeridirektorates planer om forskrift om en innhenting av tare med høstesyklus på fem år.

– Må bremses

Kommunens og fylkets innspill til ny høsteforskrift i 2015 ble ifølge Floa ikke tatt til hensyn.

– Vi fikk som svar at taretråling ikke kunne omfattes av plan- og bygningsloven. Innspillet var ikke verdt noe, fordi det ble påstått at vi ikke hadde myndighet, sier Floa, som legger til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avklart overfor henne at plandelen av plan- og bygningsloven også gjelder for taretråling.

Hun legger til at det er sterke meninger om taretråling i Leka – kommunen som består av 97 prosent hav. Flere næringslivsaktører har engasjert seg, og uttrykt bekymring som følge av lite fisk i havet etter at taretrålinga trådte i kraft. Selv får ikke kommunen ei krone igjen av taren som blir tatt opp av havet i Leka.

– Hva er det største problemet; selve høstinga og konsekvensene av det, eller at Leka kommune ikke tjener på det?

– Begge deler er ille. Det mest bekymringsfulle er tap av biologisk mangfold og grunnlag for lokal næringsutøvelse. Det er kommunens rolle å drive ei samfunnsplanlegging som ivaretar de kvalitetene og mulighetene vi har, og det må respekteres. Havbunnen er vår regnskog, og vi må sette på bremsene til vi får kartlagt hva som egentlig er konsekvensene av taretrålinga, mener Floa.

I 2016 politianmeldte Norges miljøvernforbund taretrålinga ved Hortavær i Leka etter å ha dokumentert det de hevder var en rasering av havbunnen. Saken ble raskt henlagt av politiet, og taretrålerne i FMS Biolymer avviste filmen som et bevis på rasering av havbunnen på grunn av taretråling.

Etter det har det blitt relativt stille fra motstanderne, mens trålinga har gått sin gang.

– Skaper arbeidsplasser Seniorrådgiver Njål Andersen i ressurs- avdelinga i Fiskeri- direktoratet er uenig i at kommunene ikke har innflytelse når det gjelder taretråling.

– Dødt hav

Ståle Haug er en av de få fiskerne igjen på Leka. Han er ikke i tvil om at taretråling har gjort fjorden død.

– En ting er at taren blir tatt, en annen ting er at den rives opp og ødelegger livet i taren. Havet er svart nå, og jeg har gitt opp å fiske rundt Leka. De to siste åra har jeg tatt hele kvota mi i Lofoten. Tidligere var det ikke noe problem å hente den inn rundt Leka.

– Men, du har opplevd dårlige fiskesesonger på Leka tidligere?

– Selvfølgelig har det variert. Den store forskjellen nå er at man kan oppleve godt fiskeår utafor Vikna, mens det lokalt utafor Leka er helt dødt. Jeg ga i alle fall opp.

– Hva mener du om taretråling?

– Det er ikke heldig å ta opp så mye tare. Her er man åpenbart opptatt av kortsiktig profitt, og jeg tror selv de som holder på vil ødelegge for seg selv i det lange løp, sier 50-åringen.

I høst skal nye forskrifter om taretråling bestemmes. Forslaget fra Fiskeridirektoratet er at syklusen skal økes fra fem til seks år. Høringsuttalelser fra blant andre Fiskarlaget, Naturvernombudet, Osen kommune og Fosen regionråd mener syklusen bør bli hevet til 8 eller 10 år. Det har også Hortavær velforening, som også krever full stans i taretrålinga i høstingsfeltene ved Sklinna og Hortavær. Saken har også blitt behandlet i kommunestyret i Leka, med bred enighet om å få reversert forskriftene.

Engasjert seg har også turistnæringa i Leka. Jostein Hiller på Leka motell og camping har sammen med flere i bransjen sendt innspill til kommunen i bekymring for hva taretrålinga kan føre til.

– At stortare vokser seg opp igjen etter fem år synes jeg høres rart ut, sier Hiller.

Han har investert mange millioner i det som er gamle Nord-Trøndelags største campingplass for fisketurister.

– Jeg er ikke på noe som helst vis en ekspert på dette, men for turistnæringa på Leka er det skummelt at aktiviteter går ut over fisken i havet rundt oss, sier Hiller og fortsetter:

– Dårlig fiske kan skyldes mange ting, og hvis fisken på tross av taretrålinga kan finne områder der den kan være i fred, er ikke dette et problem. Jeg savner imidlertid ordentlig dokumentasjon på at fisken ikke påvirkes av dette, sier Hiller.

NA MENER:

Rovdrift på havbunnen NA mener

– Beskjedne mengder

– Hva vet dere om taretrålingas virkning på havbunnen?

– Vi har overvåket havbunnen på kysten av Nord-Trøndelag siden taretrålinga ble igangsatt. Overvåkninga viser at taren vokser opp igjen i løpet av fem år, svarer Henning Steen som er forsker ved Havinstituttet.

Han forsker på overvåking av tilstandsvariasjoner i stortareskog, og effekter av stortarehøsting.

– Hvorfor skal man da øke syklusen til seks år?

– Taren vokser opp, men man har også organismer som lever i taren som man må ta hensyn til, sier Steen.

– Er taretrålinga bærekraftig?

– Slik som den høstes nå, så er den det. At all tare blir fjernet er feil, for det er relativt beskjedne mengder som blir tatt opp.

– Vet dere med sikkerhet at taretrålinga ikke påvirker fiskebestanden?

– Vi har et prosjekt gående på Vikna der vi jobber med å finne ut hvordan taretrålinga påvirker fisken. Vi håper å bli klokere på dette når vi ser resultatene av prosjektet på Vikna, sier Steen.

Ifølge tall fra Havforskningsinstituttet tas det i Norge opp 150.000 tonn stortare i løpet av et år. Det er mindre enn én prosent av den stående biomassen av tare i landet som er beregnet til å være cirka 150-160 millioner tonn.

Årlig eksportverdi for tare – som brukes i alt fra mat til tekstil – er beregnet til å være 1,5 milliarder kroner.

– Dramatiske konsekvenser

Fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen i FMC Biopolymer frykter dramatiske konsekvenser dersom høstesyklus på opp mot åtte år blir en realitet.

– Det er ikke første gang det har vært interessegrupper som vil øke intervallene. Vi har holdt på med taretråling i 60 år, og taresituasjonen klassifiseres som god. Jeg mener det er bevis nok etter 60 år med taretråling.

FMC Biopolymer er landets desidert største taretrålebedrift, og omsetter årlig for nesten 1,5 milliarder kroner.

Halvorsen håper og tror at forskriftene holder seg på fem år, slik det har vært de siste åra.

– Hva vil en reduksjon i syklusen ha å si for deres bransje?

– Det sier seg selv at hvis man går fra fem til seks år, blir det mindre volum for oss. Det øker sannsynligheten for at vi ikke har tilstrekkelig med tare. En endring på syklus opp mot åtte år, vil være svært dramatisk.

– Hva tror du motstanden mot taretråling skyldes?

– Den norske stortaren er en nasjonal ressurs, som bringes tilbake til Karmøy der fabrikken ligger. Jeg tror mye av motstanden skyldes at de lokale motstanderne føler at de ikke sitter igjen med noen verdier.

– Skaper taretrålinga verdier i området der den blir hentet inn?

– Det brukes verksteder langs kysten som skaper arbeidsplasser. Likevel skaper taretråling først og fremst verdier for AS Norge, og ikke minst betyr produktene som lages av tare en hel del for livskvaliteten til mennesker i hele verden.

Halvorsen legger til at norsk stortare brukes i mat og medisin, og at det på sikt ses på som en mulig erstatning for plast. Rundt én prosent av all norsk stortare hentes opp fra havet.

– Vi henter ikke opp over hele landet, så på steder der taren blir hentet kan opp mot 20 prosent av taren hentes opp.

– Påvirker taretrålinga fiskebestanden?

– Nei. Det er ingen undersøkelser som tyder på at det vi tar opp av tare påvirker havets ressurser. Flere fiskere hevder at sjøen er tom for fisk og liknende, og det må de selvfølgelig få lov til å mene. Jeg mener folk bør ta innover seg hvilken enorm ressurs tare er for landet vårt. Vi har vært for dårlige til å informere om innhøstingas konsekvenser til folket, og der tror jeg mye av problemet ligger, sier Halvorsen.