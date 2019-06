Bare nesten for Kolvereid

NAMDALSAVISA

BESSAKER: Dermed lyktes ikke gultrøyene ta sin første trepoenger på bortebane for sesongen. Det til tross for at Kolvereid kom klart best i gang på Bessaker stadion i torsdagens kamp. Ola Skeie satte inn kampens første mål etter 15 minutter, og sikret 1-0-ledelse til pause. 51 minutter ut i oppgjøret doblet Tor Gunnar-Venås ledelsen. Så våknet heimelaget og satte to kjappe baller i nettet i løpet av to minutter midtvegs i andre omgang. Flere mål ble det ikke i 5. divisjonsoppgjøret – og sluttresultatet ble stående til 2–2.