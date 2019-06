Heller danse med djevelen, enn å slåss mot Gud

NAMDALSAVISA

Da Netflix ble lansert i Norge tilbake i 2012, skapte det en revolusjon vi sjelden har sett maken til når det kommer til mediekonsum. Plutselig kunne man med noen få tastetrykk få tilgang til store mengder filmer og serier rett i stua.

For film- og serienerder som meg selv var dette som manna fra himmelen. Ikke trengte man lenger å bruke 300–400 kroner for å få sett en sesong av en serie, og ikke måtte man vente i evigheter på mange av de store seriene.

Jeg trodde lenge at jeg og Netflix var gode venner. Men med tida, som i det virkelige liv, oppdager man etter hvert hvem som er ekte venner og ikke.

For da Adam Sandlers filmer – i tillegg til mange andre begredelige produksjoner – begynte å dukke opp som forslag basert på min smak, skjønte jeg at dette vennskapet var basert på falske premisser. Her var det to stykker som åpenbart ikke var på bølgelengde.

For det som har blitt tydeligere med årene er at strømmegiganten er avhengig av å skape innhold. Mye innhold. Og da blir det mye ræl. Fryktelig mye ræl. Masseprodusert, intetsigende junkfood for øyne og ører som ikke gir annen næring enn tilfredsstillelse i øyeblikket – og skam i det neste.

Netflix har fått mye av æren for såkalt «bingewatching», men det er en tvilsom ære å få. For etter fråtsing kommer den kvalmende metthetsfølelsen. Og nå er jeg ganske stappmett.

Det er ikke bare det at Netflix er en dårlig kurator. Menyen og antallet titler det anbefales fra er under enhver kritikk. Det er kanskje lett å tro at strømmetjenesten har et nærmest ubegrenset antall titler, men faktum er at vi i Norge ikke har tilgang på mer enn noen få tusen.

For å sette dette i perspektiv, hadde ifølge verdens største filmdatabase IMDb 11.393 spillefilmer premiere i 2018. I tillegg kommer en anselig mengde tv-serier på toppen av dette.

Det blir problematisk når hovedkilden til film og serier i norske hjem i dag er Netflix. For innholdet er milevis unna å være representativt, og det er kun de færreste av de beste filmene – og delvis seriene – som kommer til plattformen.

Netflix, som ved første møte virket å være en lysbringer fra oven, viste seg å bare være en fallen engel. Men dessverre er det sånn at å danse med djevelen er lettere enn å slåss mot Gud.

Heldigvis er jeg en dårlig danser som vet hvor av-knappen er.