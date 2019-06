Overhalla betongbygg satser på landbaserte oppdrettsanlegg: – Vi håper å lande en ny storkontrakt innen kort tid

NAMDALSAVISA

SKOGMO: Miljøutfordringer, rømming og kampen mot lus har ført til at stadig flere – også i Norge – ser på muligheten for å flytte all produksjon av laks på land for å få bukt med problemene. En oversikt fra Fiskeridirektoratet i oktober i fjor viste at ni aktører så langt hadde fått kommersiell akvakulturtillatelse for oppdrett av matfisk på land.