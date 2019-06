Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En beruset person i 20-åra ble i natt bortvist fra Namsos sentrum.

Det ble også gjennomført en promillekontroll i Foldavegen i Nærøy.

– Det var 18 kontrollerte, og ingen reaksjoner, forteller Trond Hangaas, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Overskyet

I dag blir det overskyet, og noe kjøligere enn det vi har blitt vant til de siste dagene. I Bindal meldes det om fare for flom

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Skiftende bris, nordøst opp i frisk bris på kysten. I natt fortsatt enkelte regnbyger, vesentlig nord i Trøndelag, ellers opphold og til dels pent vær. I kveld tilskyende fra sør og etter hvert litt regn sør for Trondheim.

En master om Åge

