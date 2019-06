Ingar (18) velger vegen næringslivet trenger for å få optimismen tilbake

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Siste eksamen på videregående skole er like rundt hjørnet. Både lørdag og søndag brukte Ingar på forberedelser, for han vil ikke feile når han allerede har staket ut kursen for framtida.

18-åringens plan er å dra til Trondheim for å studere til å bli sivilingeniør innen marin teknikk.. Tryggvang forteller han mest sannsynlig vil få plass på studiet som krever et relativt høyt karaktersnitt. Etter fem år med studier og ett år i førstegangstjeneste vender han gjerne tilbake til Ytre Namdal.

Mangler spisskompetanse

– Det man må håpe på i Ytre Namdal, er at ungdommen har en slags lakseadferd. Ungdommen trenger å reise ut for å få den riktige kompetansen, og helst vende tilbake. Komme heim for å gyte, sier Jan Frode Janson som er konsernsjef i Sparebank 1 Midt-Norge.

Sparebankens forventningsbarometer viser et markant fall i optimismen hos næringslivet i Trøndelag.

– Et slikt fall signaliserer lavere verdiskapning. Om denne endringa er signifikant eller ikke er usikkert, men man kan si at bedriftsledere nå er mer skeptisk til framtida enn for et halvt år siden, forklarer Vegard Helleland som er konserndirektør for næringsliv i Sparebank 1.

I vekstområdet Ytre Namdal er bekymringa knyttet til at kompetansekravet øker, skal vi tro Andrea Nogva, som er HR-leder i Moen Marin.

– Det er ikke bare å hente inn arbeidskraft lenger. Vi ser at det blir flere og flere arbeidsplasser som krever spisskompetanse, og mange flere vil det bli. Vi ønsker å gi bånn gass, men må bremse opp fordi vi i bedriftene ikke har tilstrekkelig med kompetanse. Vi har et enormt potensial, men vi trenger flere ytternamdalinger med spisskompetanse.

– Hva mangler dere?

– Vi trenger flere med kompetanse innenfor teknologi. I havbruksnæringa blir arbeidsoppgavene mer og mer komplekse. Før kunne hvem som helst banke på døra og få jobb på verft, men den tida nærmer seg over, sier Nogva.

– Motiverende

For tre somre siden fikk vgs-eleven Ingar Tryggvang sommerjobb på nettopp Moen Marin. Samtidig valgte han realfag på videregående, og ble interessert i matte og fysikk.

– Jeg synes at vi har et godt miljø på skolen, der vi har et miljø for å prestere. Det har plutselig blitt litt kult å være god på skolen, og det er jeg glad for, sier Tryggvang.

Han håper på å etter hvert havne i verftsindustrien, og helst i Ytre Namdal.

– Jeg er motivert, og jeg vet at dette er noe som interesserer meg. Det er selvfølgelig ekstra motiverende at dette er en kompetanse som trengs i framtida.

Derfor er det uaktuelt å stille dårlig forberedt på siste eksamen.

– Nei, det går ikke. Nå er det bare å kjøre på videre, sier Tryggvang.