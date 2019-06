Scoring reddet litt av opplevelsen

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi kan ikke bli sure fordi om vi taper stort. Vi gjør jo vårt beste, sier 16-åringen mens hun puster ut etter det som ble en travel ettermiddag i Grongs mål i møte med Selbu. For gjestene var i det målsugne humøret, og ga seg ikke før de hadde scoret 10 ganger. På den andre siden ble det bare ett mål, signert Ingrid Gåsbakk, men til gjengjeld var det et svært så viktig mål, ifølge keeper Kirkedam.