To personer fanget i tett tåke på fjelltopp i Bindal – hentet ut med luftambulanse

BINDAL: Politiet melder nå at begge personene er funnet og hentet ut med luftambulanse som ble rekvirert fra Brønnøysund..

– Klokka 08.23 blir vi kjent med at Røde Kors-mannskap har funnet de to savnede i fjellet, forteller Ola Breistrand, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

De to savnede skal være i 50-årene, og begge var oppegående da de ble funnet, opplyser politiet. Den ene av dem skal ha hatt smerter i den ene foten.

Luftambulansen fraktet de to ned fra fjellet og ned til punktet hvor de startet turen, og det skal etter forholdene stå bra til med dem nå, forteller politiet klokka 10.30.

– De har ikke hatt behov for helsehjelp. De har fått mat, men trenger ikke videre oppfølging, forteller Breistrand.

Tett tåke og lav temperatur

Det var tidlig i natt at politiet fikk melding om at de to personene satt værfaste på Fuglstadfjellet i Bindal. Men kontakten ble brutt klokka 01.30, mest sannsynlig fordi at mobiltelefonen gikk tom for strøm, opplyser politiet.

Det var tett tåke i området, og NAs reporter på stedet melder at det fortsatt er mye tåke. I tillegg til tett tåke, meldes det om at det har vært ned regn, vind og en temperatur ned mot tre grader i natt.

Det ble satt i sving et stort mannskap for å finne de to savnede i fjellheimen i natt.

– Vi har hatt total 10 fra Røde Kors, to fra Norske redningshunder og en kjentmann med på aksjonen. I tillegg ble luftambulansen tilkalt da tåka lettet, sier Breistrand, og legger til:

– Det ble en lykkelig slutt etter god innsats fra folk som var raskt på stedet, sier Breistrand.

Ifølge NAs reporter på stedet er det nå en briefing med dem som var med på redningsaksjonen. Innsatsleder i politiet, Marius Lande, opplyser at de aldri var bekymret for de to savnede, siden det var snakk om turvante folk.