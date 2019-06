To personer fanget i tett tåke på fjelltopp i Bindal

NAMDALSAVISA

BINDAL: Politiet, frivillige fra Røde Kors og Norske redningshunder leter fortsatt etter paret, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt i 07-tiden mandag morgen.

Politiet har ikke fått kontakt med de siden 01.30.

Det skal være tett tåke i området, men ifølge politiet skal de to ikke være skadet eller i nød. De tok selv kontakt med politiet, og operasjonsleder Ebbe Kimo har sagt til Adresseavisen at manglende batteri på telefonen kan være grunnen til at politiet ikke får kontakt.

– Vi vurderer fortløpende om det er mulig å fly opp til fjellet, men akkurat nå er tåka for tett for det, sier operasjonsleder Lægdheim som legger til at redningsmannskapet nå består av seks personer.

I tillegg til tett tåke, meldes det om at det har vært ned regn, vind og en temperatur ned mot tre grader i natt.