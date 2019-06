Angriper partikollega for dobbeltrolle: – Det oppstår en usikkerhet om hvem hun egentlig representerer

First House-rådgiveren Jorid J. Nordmelan møtte i forrige uke som vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet. Nå vil partikolleger sette en stopper for henne og andre lobbykolleger som topptillitsvalgte for Arbeiderpartiet.