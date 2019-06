Ber Nord universitet utsette behandling

NAMDALSAVISA

BODØ: – En samfunnsanalyse vil være avgjørende for å ta en riktig beslutning, fastslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll i ei pressemelding.

Høringssvaret, som skal besluttes av fylkestinget i neste uke, anbefaler styret å gjennomføre en grundig analyse av konsekvenser for samfunns- og arbeidsliv.

– Før vi har fått klarhet i rammebetingelsene for Nord universitet, bør styret avvente så dramatiske vedtak som det er lagt opp til, argumenterer fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Utdanning i hele fylket

Norvoll er opptatt av fusjonsplattformen som lå til grunn mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den sa at det fusjonerte universitetet skal organiseres som et flercampus-universitet med de eksisterende studiestedene.

– Det handler rett og slett om å ha både sykepleier- og lærerutdanning i hele fylket. Da må studiestedene videreføres, argumenterer Norvoll.

Økonomiske rammer

I høringssvaret ber man også Stortinget og regjeringa om å legge økonomisk til rette for at Nord universitet skal kunne utvikles videre innenfor viktige samfunns- og næringsområder.

– Nord universitetet må få reelle muligheter til å bygge seg videre opp innenfor viktige nærings- og samfunnsområder. Hvis regjeringen vil noe med nordområdepolitikken, så er et potent universitet i Nordland helt avgjørende. Det betyr i klartekst at det må tilføres betydelige midler. Et sterkt universitet i Nordland er en av de aller viktigste pilarene for samfunnsutviklinga.