Se, her får Mathias (88) strike i bowling

Dette er verdifull praksis for elevene våre som får ut og trene på det vi gjennomgår i fagplanene våre.

NAMSOS: – Det var et godt forsøk, roser Marcus-A. Fiskum og Nadia Norousi som begge er helsefag-elever ved Olav Duun vgs. Denne uka har de 55 helsefag-elevene i 1. og 2. klasse «flyttet» inn på Namsos helsehus for å lage aktivitetsuke for beboerne. Det er stas å få besøk av omsorgspersoner som er både unge og dedikerte.