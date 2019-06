Nå går Wester i pluss – og sikter på å doble omsetninga

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 2018 – GPS Radars første ordinære driftsår – endte med ei omsetning på rundt ti millioner.

– Målet for 2019 er å minimum doble omsetninga, og vi er godt i rute til å nå det målet, sier grynderen.

GPS Radar er en tjeneste der en enhet som monteres i bilen varsler om trafikkontroller over hele Norge, og fikk kritikk fra flere hold da den ble lansert høsten 2017 – blant andre var politiet og Trygg Trafikk svært kritisk til tjenesten og mente den ville føre til mer villmannskjøring langs norske veger.

I skrivende stund har den omstridte varslingstjenesten 26.823 kunder fordelt over hele landet.

– Har kostet mer enn planlagt

Wester forteller at etterspørselen fortsatt er stor, og at de sliter med å få levert til alle som vil ha.

– Vi får dessverre ikke produsert nok i tide. Nå har vi vært utsolgt i over en måned, sier grynderen som først startet tjenesten SMS Radar som han solgte videre til Easy Traffic for seks millioner i 2012.

Han anslår at det til sammen er investert rundt 20 millioner i GPS Radar, og det er først nå i 2019 at bedriften ser ut til å gå med overskudd.

– Det er etter planen, og det er vi godt fornøyd med. Vi visste tidlig at vi måtte ha noen år å kjøre oss inn på, men vi har hatt et utviklingsløp som har kostet mer tid og penger enn det vi har forutsett, sier Wester som tidligere har uttalt til NA at han fra høsten 2019 skulle se på mulighetene for å lansere GPS Radar i Skandinavia, og senere resten av Europa.

– Vi har fortsatt et mål om å om å lansere GPS Radar i Skandinavia i løpet av høsten i år. Derfor henter vi nå inn penger til en ny emisjon for å kunne skalere opp produksjonen ytterligere til høsten.

– GPS Radar har ikke markedsført seg i stor grad. Vi holder på med å sette i gang markedsføring som vi har tro på at kan gi resultater, sier Wester.

SAFEDRIVE AS (GPS RADAR) Aksjonærer: Magnus Wester AS: 507 (38,38%) STP INVEST AS: 449 (33,9%) Hoddø invest: 85 (6,4%) Sjøsiden Holding AS 79 (6%) Kilde: Proff.no

– Avklaringsfase

I år har han redusert antall selgere i Namsos fra 14 til 10. Wester har også to utviklere som arbeider for GPS Radar i Trondheim, i tillegg til to i Storbritannia.

– Vi ser at mer av salget foregår på nett. Derfor har flere selgere blitt flyttet til andre salgskanaler, men det stemmer at vi også har sagt opp en noen selgere, sier Wester.

– Hvorfor det?

– Det er delvis strategisk fordi vi har vært i en avklaringsfase, men det går også på selgerne. Det må leveres, sier Wester og legger til at det ikke er snakk om en permanent nedtrapping i Namsos.

– Nei, vi kommer til å rekruttere flere etter hvert, vi må bare se på hvordan vi skal organisere oss for å oppnå best mulig resultat. Antall ansatte har variert siden vi begynte, og i det lange løp har vi blitt langt flere enn da vi begynte, sier Wester.

– Henger denne avklaringsfasen sammen med spørsmål om hvorvidt en slik tjeneste er lovlig eller ikke?

– Nei, det er ingenting som tilsier at varsling av fartskontroller vil bli ulovlig. Avklaringsfasen handlet om hvorvidt vi skulle outsource telefonsalget eller gjøre dette selv, sier han og forklarer:

– I denne perioden var det ikke naturlig å rekruttere og lære opp nye selgere før vi hadde avklart om vi skulle gjøre telefonsalget selv eller ikke. Dette har vi nylig avklart, og utfallet er at vi oppnår best kvalitet og lønnsomhet ved å gjøre salget selv. Derfor gir vi full gass fra høsten av med rekruttering av nye selgere i Namsos, sier Wester.