– Det er mange gode innvendinger mot rektor-forslaget

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kunne ikke gi noen lovnad om at hun vil gripe inn dersom styret i Nord universitet ender med å gjøre noe hun er uenig i, og ville ikke si noe om hva hun eventuelt vil foreta seg hvis slikt skulle skje.

– Nå er det en høringsprosess som snart er over. Deretter vil rektor trolig lage en ny innstilling som styret skal ta stilling til, som også tar høyde for de tilleggsutredninger som er gjort. Universitets- og høyskoleloven er tydelig på at det er styret som har ansvaret for studiestedsstrukturen, men de er også en del av den offentlige forvaltningen, sier Nybø.

Introdusert til InnoCamp

Nybø understreket nok en gang at hennes brev til styret i forkant av forrige styremøte handlet om å minne dem om at de både skal jobbe for å heve kvaliteten, samt å være sitt samfunnsansvar bevisst.

Før Nybø holdt sitt innlegg fikk hun servert flere foredrag om både sykepleierutdanningen i Namsos og InnoCamp i Steinkjer.

Leder for Namdal regionråd, Amund Hellesø, sier InnoCamp ikke bare er viktig for Innherred, men også Namdalen.

– Dersom dette ender med at flere utdanninger flyttes fra Steinkjer til Levanger, så er det et tap for hele regionen. Det er trist å lese dagens utslipp fra Levanger, sier han.

Jobber nært studiested

Hellesø påpekte også at de har kartlagt hvor sykepleierne i Namdalen har sin utdanning fra, og viste til at 78 prosent av dem er utdannet i Namsos.

– Sykehuset er kanskje Namdalens viktigste institusjon, og de er alvorlig bekymret for hva som kommer til å skje hvis sykepleierutdanningen forsvinner fra Namsos, som også har et sterkt fagmiljø som det har tatt lang tid å bygge opp, sier han.

Også ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, uttalte seg om debatten som har utviklet seg til en lokasjonskamp mellom Steinkjer, Namsos og Levanger.

– Vi trenger en annen debatt. Vi burde sett på hvordan vi kan støtte opp under aktiviteten til Nord. Vi bidrar med mye, blant annet bygget vi står i nå. Vi har også flere virkemidler, og ønsker å bidra mer, sier han.

Viktig med tverrfaglig miljø

Nybø fikk også høre fra ansatte ved medieutdanningene i Steinkjer, som fortalte at de hadde 1.100 søkere fra hele verden til to av sine linjer.

Både stipendiat Lars Molden og NIBIO-leder Lars Bendik Austmo poengterte at de hadde et stort fortrinn når det gjaldt å søke internasjonale forskningsmidler, på grunn av det tverrfaglige samarbeidet i Steinkjer, noe statsråden har vært opptatt av at norske forskere må bli flinkere på.

– Det er mange gode innvendinger mot forslaget til rektor, og jeg har stor forståelse for at det vekker sterke reaksjoner. Det var også blant annet derfor jeg sendte et brev til styret der jeg presiserte at de må ha to tanker i hodet på en gang - både faglig utvikling og å utdanne kvalifiserte kandidater til regionen de sokner til, sier Nybø.

Hun fikk også spørsmål om finansieringen av Nord universitet, som mottar en annen finansiering enn de mer etablerte universitetene, selv om de er underlagt de samme kvalitetskravene.

– Dette er noe jeg vil ta med inn i budsjettbehandlingene i tiden som kommer, sier Nybø.