Festivalsjef Svein Bjørge overrasket vinnerbandet Piknik med spillejobb på Steinkjerfestivalen

NAMDALSAVISA

Storbandet Gladiolus måtte ta en aldri så liten pause i konserten da Steinkjerfestival-general Svein Bjørge under åpninga av Kaffeslabberaset på Steinkjer kunne avsløre vinneren av Bandwagon-konkurransen, hvor vinneren får spille under Steinkjerfestivalen.

Tilfeldigheter hadde nemlig sørget for at vinnerbandet var i Steinkjer allerede ei uke før, for å stå på scenen på Slabberasets åpningskveld.

Sammen med bandet Fæseran fra Trondheim, som vant publikumsprisen i Bandwagon gjennom flest spillinger og likes, får de nå åpne hele Steinkjerfestivalen fra Klubbscenen torsdag kveld.

Unge vinnere

– Steinkjerfestivalen skal være en utstillingsarena for nye artister, og Piknik er et spennende og ungt band, sier Bjørge.

– Dette betyr alt for oss som band. Steinkjerfestivalen blir en ny milepæl, og det største arrangementet vi har spilt for, sier Gard Songstad Hella i Piknik.

De seks guttene i bandet møttes på Trøndertun folkehøgskole, og sier de ikke hadde trodd de skulle komme helt til topps. I tillegg til å få spille på Steinkjerfestivalen, skal de også få veiledning av Ida Jenshus gjennom det kommende året.

– Vi meldte oss på mest for artig, men det er jo så klart veldig motiverende å vinne. Etter at vi gikk ut fra folkehøgskolen har vi vært usikker på hvor veien skulle gå videre, men dette gjør det lettere se mulighetene.

Nye triks

Slabberasarrangør Gisle Aarlott er også imponert over det unge bandet.

– Vi booket dem faktisk før vi hadde noen anelse om at de kom til å vinne konkurransen. Det er jo veldig artig at de vant, og nå blir det to Steinkjer-opptredener for de på ei uke, sier han.

Møttes på Trøndertun

Indiepopbandet Piknik består av seks gutter som møttes på Trøndertun folkehøgskole. De har bare har vært et band kort tid, men har de allerede rukket å spille flere låter i studio og blitt spilt på flere radiokanaler. Tekstene er skrevet på norsk, og melodiene og stemningen i låtene deres viser at de har blitt sterkt inspirert av indieverdenen.

Her kan du lese mer om Piknik og høre låtene deres!

Bandet Fæseran startet på Inderøy videregående skole i 2011, og har spilt en god del rundt om i Trøndelag. De fikk klart flest avspillinger og likes i Bandwagon-spilleren - og ble dermed kåret til publikumsvinner.

Her kan du høre Fæseran på Bandwagon!