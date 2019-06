Dette koster vannet i springen der du bor

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De store investeringene kommune-Namdalen gjør på vann- og avløp skal selvsagt betales. Og regninga går til deg og meg. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, slik at nødvendige investeringer fordeles på abonnentene over tid. Det gjør også at det er store forskjeller på hva du betaler for kommunalt drikkevann.