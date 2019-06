Feiret Bærflækkdagan på trøndersk vis

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Røyrvik sitt høydepunkt for året, Bærflækkdagan, har i år blitt arrangert i hele 30 år. Dette skulle markeres med folkefest, trylleshow for barna og Bærflækkfest med Kent Aune. Det er lenge siden sist så mange tok turen innom fjellbygda for å oppleve Bærflækkdagan.