Får felle én elgkalv på Kvaløya og Rauøya på Ytre Vikna

NAMDALSAVISA

VIKNA: Naturstyret i Vikna har vedtatt at elgvaldet Kvaløya og Rauøya på Ytre Vikna får felle en elgkalv i 2019. Kvaløya og Rauøya har et tellende areal på 488 dekar. Minstearealet for Ytre Vikna er 528 dekar, ifølge rådmannens saksframlegg.