Nå skal svenskene kjøre togene nord for Oslo. Vy tapte anbudet

NAMDALSAVISA

Det svenske togselskapet SJ tar fra sommeren 2020 over sju norske togstrekninger i Norge. Disse er Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

SJ får kontrakt på en periode på ti og et halvt år, og skal starte opp trafikken fra 7. juni 2020.

Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt, skriver Jernbanedirektoratet.

– Vi er glade for at det også for denne trafikkpakken var sterk og god konkurranse, selv om antall tilbydere var færre enn i pakke 1. Når vi nå inngår kontrakt med SJ, får vi en leverandør som allerede trafikkerer i Norge og som er kjent med nordiske trafikkforhold, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i ei pressemelding.

SJ lover å kjøre togene billigere enn Vy (NSB) har gjort.

SJ skal kjøre disse strekningene: