Produserer røye for millioner i det gamle lefsebakeriet

SØRLI: – Jeg har bygd opp to nasjonale bakerier her i Sørli. Det har imidlertid vært en langt mer utfordrende prosess å bygge opp et så teknisk avansert røyeoppdrettsanlegg som vi nå har gjort, sier Inderdal om arbeidet som har pågått helt siden 2013.