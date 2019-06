Søndagstur på 3.540 kilometer

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Hvert år velger Sparebank1 SMN et hovedtema for deling av overskuddet sitt, og i år prioriterer de FNs Bærekraftsmål «God helse».

Banken har derfor startet Sofakampen, og i Ytre Namdal var hele 38 lag og foreninger påmeldt da arrangementet gikk av stabelen søndag.

Poenget var å gå runder for å samle inn støtte til sitt lag, og totalt ble det registrert 1.611 runder i lysløypa fordelt på 600 personer i alle aldre.

Det vil si at de til sammen gikk omtrent 3.540 kilometer – et snitt på nesten 5,9 km per deltaker.

– Dette var over all forventning, og det var utrolig artig for både deltakerne og oss, sier banksjef Sunniva Nicolaisen, som legger til at de spreke deltakerne gikk inn over 150.000 kroner søndag.

Øverst i saken ser du bildeserie fra arrangementet som utvilsomt satte rekord i antall personer samlet i lysløypa.