Slottemo med bok om 100-åringen: – NTE var kraften som formet Nord-Trøndelag

STEINKJER: Det hele startet i Fylkesmannsgården på Egge for 100 år siden, og på samme sted blir boka om NTE tirsdag ettermiddag presentert av forfatteren i et bokbad med Trønder-Avisas journalist Guri Hjulstad.. Administrerende direktør Christian Stav i NTE sier at beslutningen om å skrive boka ble tatt i 2013.