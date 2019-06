Alt blir bedre på andre sida av brua

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Butikksjef og plasskoordinator Anita Heimdal på Felleskjøpets avdeling i Namsos smiler stort og viser veg inn i nye butikklokaler. De neste to ukene skal hun bestille varer. Når sommerferien kryper mot slutten i august, blir det storstilt dugnad for å fylle alle hyllene i et butikklokale på hele 799 kvadratmeter.