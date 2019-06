Sametinget stiller seg positiv til oppføring av hytte

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Sametinget stiller seg positiv til en søknad fra Aud Perly Edvardsen Døsvik om dispensasjon for oppføring av hytte i Nærøy kommune. Etter vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan ikke Sametinget se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner.