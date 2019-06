Får vi en rekordvarm juli? Her kan du delta i den tradisjonsrike «Tipp sommerværet»-konkurransen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden 1972 har NAs lesere blitt invitert til å tippe antall dager med 20 grader eller mer, målt på Namsos lufthavn – i juli. Det er ikke alltid like enkelt å tippe hvordan sommeren blir.

Ser vi på sommerværet i et historisk perspektiv, har det vært varierte temperaturer de siste sommerne. I 2014 ble det blant annet satt rekord i antall sommerdager. Hele 26 dager viste termometeret i tårnet på flyplassen 20 grader eller mer. Aldri tidligere har det vært så mange varme dager som i juli i fjor. Fram til i år – eller?

Etter at NAs konkurranse «Tipp sommerværet» startet for 47 år siden, har antall sommerdager variert stort de siste åra.

Fjoråret ble faktisk et bra år – med hele 21 dager over 20 grader. Spørsmålet er om det blir færre eller flere sommerdager i år? Ellers kanskje like mange?

Du kan i hvert fall være med i konkurransen, der hovedpremien er vår tradisjonelle spekeskinke. Fristen for å levere ditt forslag er 30. juni.

For å delta sender du ditt forslag på epost til sol@namdalsavisa.no. Skriv navn, telefonnummer og antall sommerdager over 20 grader.