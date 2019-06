Friskt og leskende

NAMDALSAVISA

Hvit asparges er en sjelden råvare å finne i grønnsakhylla. Men fra midten på mai og til godt ute i juni kan man finne disse herlighetene i velassorterte matvarebutikker. Fascinasjonen for denne delikatessen har fulgt oss i mange tusen år. De gamle egypterne tilba hvit asparges og Ludvig XIV lagde spesielle drivhus for å kunne dyrke den. I Tyskland kalles den «en kongelig grønnsak» eller «det hvite gull» og her produseres det ca. 85 tusen tonn i året. Omtrent nok til å dekke halvparten av det tyske behovet.